Rally di Scandicci, pilota muore durante una prova speciale

Un incidente mortale ha funestato la 4^ edizione del Rally Città di Scandicci-Colli Fiorentini. Andrea Bartarelli, 50 anni, pilota toscano, è morto durante la seconda prova speciale, in territorio di Pulica, località di Montespertoli. Bartarelli era originario proprio di Montespertoli, sebbene residente nel pistoiese. Secondo le prime notizie, la Citroen C3 numero 1 della coppia Bartarelli-Bazzani sarebbe finita contro un albero. Massimo Bazzani, il navigatore, avrebbe riportato fratture pur rimanendo cosciente. L'uscita di strada della Citroen è stata immediatamente segnalata dai commissari di percorso, sono stati disposti i soccorsi e sospese le partenze. Solo tre vetture hanno completato il tratto. Constatata la gravità dell’incidente, il rally è stato annullato. Il Rally di Scandicci è una gara a partecipazione nazionale tra le ultime previste nel calendario italiano 2026. Si sarebbe dovuta disputare in due semitappe, la prima nel pomeriggio di sabato 7 novembre e l'altra domenica 8.