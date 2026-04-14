NBA, maglie più vendute della stagione: tra veterani e qualche volto nuovo. LA CLASSIFICA
Con il termine della regular season e in attesa di dare il via ai playoff, la NBA ha pubblicato la tradizionale classifica delle magliette più vendute in questa stagione. Diversi super veterani resistono e risultano ancora amatissimi, ma ci sono anche volti nuovi in forte ascesa e qualche new entry destinata a restare in questa classifica a lungo
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- Anche al termine della regular season 2024-25, come ormai da tradizione, la NBA aveva pubblicato la classifica delle maglie più vendute e rispetto ad un anno fa qualche protagonista è uscito di scena per lasciare posto a volti nuovi