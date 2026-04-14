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NBA, maglie più vendute della stagione: tra veterani e qualche volto nuovo. LA CLASSIFICA

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Con il termine della regular season e in attesa di dare il via ai playoff, la NBA ha pubblicato la tradizionale classifica delle magliette più vendute in questa stagione. Diversi super veterani resistono e risultano ancora amatissimi, ma ci sono anche volti nuovi in forte ascesa e qualche new entry destinata a restare in questa classifica a lungo

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I RE DEI SOCIAL? I GIOCATORI CON PIÙ VISUALIZZAZIONI IN STAGIONE

 

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