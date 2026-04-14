Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, il Re dei social? I giocatori con più visualizzazioni in stagione. LA CLASSIFICA

NBA fotogallery
11 foto

La regular season NBA 2025-26 si è chiusa e, in attesa che abbia inizio la corsa verso la conquista del titolo, la lega ha reso nota l’ormai immancabile classifica dei giocatori che durante la stagione hanno totalizzato più visualizzazioni sui social. E tra la conferma di veterani che non sembrano tramontare mai c’è anche ci sale vorticosamente e chi si presenta per la prima volta in top-10

I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

LE MAGLIE PIÙ VENDUTE DELLA STAGIONE 2025-26: LA CLASSIFICA

 

ALTRE FOTOGALLERY

Le maglie più vendute della stagione. CLASSIFICA

NBA

Con il termine della regular season e in attesa di dare il via ai playoff, la NBA ha pubblicato...

16 foto

I giocatori con più visualizzazioni sui social

NBA

La regular season NBA 2025-26 si è chiusa e, in attesa che abbia inizio la corsa verso la...

11 foto

Definito il tabellone di playoff e play-in 2026

NBA

Terminata la regular season con gli ultimi verdetti, la NBA è pronta a cominciare la post-season...

16 foto

Boston-Orlando è su Sky: notte di verdetti in NBA

NBA

Ultima notte di regular season con ancora diverse posizioni da decidere. A mezzanotte comincia...

46 foto

Mercato: Phila taglia Cam Payne e firma Terry

NBA

I Sixers hanno deciso di tagliare Cam Payne alla vigilia della post-season, dando invece un...

103 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Ball e Knueppel sono i nuovi Splash Brothers?

    NBA

    Nella regular season appena terminata Kon Knueppel e LaMelo Ball hanno chiuso rispettivamente al...

    Flagg nella storia: solo Jordan da rookie come lui

    NBA

    La sua prima stagione in NBA si è chiusa con soddisfazioni scarse a livello di risultati e con un...

    Doncic torna a L.A.: nessuna tempistica di rientro

    NBA

    Dopo una settimana trascorsa in Spagna, dove avrebbe ricevuto dei trattamenti speciali...