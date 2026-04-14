La regular season NBA 2025-26 si è chiusa e, in attesa che abbia inizio la corsa verso la conquista del titolo, la lega ha reso nota l’ormai immancabile classifica dei giocatori che durante la stagione hanno totalizzato più visualizzazioni sui social. E tra la conferma di veterani che non sembrano tramontare mai c’è anche ci sale vorticosamente e chi si presenta per la prima volta in top-10

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LE MAGLIE PIÙ VENDUTE DELLA STAGIONE 2025-26: LA CLASSIFICA