NBA, il Re dei social? I giocatori con più visualizzazioni in stagione. LA CLASSIFICA
La regular season NBA 2025-26 si è chiusa e, in attesa che abbia inizio la corsa verso la conquista del titolo, la lega ha reso nota l’ormai immancabile classifica dei giocatori che durante la stagione hanno totalizzato più visualizzazioni sui social. E tra la conferma di veterani che non sembrano tramontare mai c’è anche ci sale vorticosamente e chi si presenta per la prima volta in top-10
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LE MAGLIE PIÙ VENDUTE DELLA STAGIONE 2025-26: LA CLASSIFICA
- La classifica dei 10 giocatori con più visualizzazioni sui social è ormai un grande classico della fine della regular season NBA e un anno fa i grandi protagonisti erano stati questi
- 696 milioni di visualizzazioni
- 963 milioni di visualizzazioni
- 982 milioni di visualizzazioni
- 1.03 miliardi di visualizzazioni
- 1.14 miliardi di visualizzazioni
- 1.23 miliardi di visualizzazioni
- 1.87 miliardi di visualizzazioni
- 2.11 miliardi di visualizzazioni
- 2.43 miliardi di visualizzazioni
- 2.85 miliardi di visualizzazioni