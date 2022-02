4/14

VALANGA ROSA: Brignone, Delago, e Goggia, in rigoroso ordine alfabetico, per evitare ulteriori discussioni, hanno contribuito a smuovere il nostro medagliere al 25%. Tutte grandi, con Federica e 2 medaglie che incoronano una carriera da sogno, con Nadia, messa un po’ in ombra anche da altre dispute, ma che è tornata in Italia con un bronzo d’oro. E Sofia splendida interprete di un’impresa da vera storia olimpica!

Brignone e i plurimedagliati italiani