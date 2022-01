Media australiani: Djokovic bloccato in aereo, problemi con il visto

Una disputa sui visti sta creando qualche problema all'ingresso in Australia di Novak Djokovic, giunto in aereo a Melbourne in vista della sua partecipazione agli Open d'Australia. Lo riportano i siti di vari media australiani. Secondo il Sydney Morning Herald e The Age, le autorità dello Stato di Victoria hanno negato la richiesta di visto dopo che il giocatore e il team hanno presentato un modello sbagliato, che non consente esenzioni mediche per la mancata vaccinazione. La situazione è di stallo e il n.1 al mondo e il suo staff sono fermi in aeroporto.