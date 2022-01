Decreto Covid: obbligo vaccino per over 50

Al via il girone di ritorno della Serie A, 20^ giornata in campo nel giorno dell'Epifania. Dieci gli incontri in programma e nessun rinvio previsto dalla Lega, ma l'aumento dei casi di positività al Covid ha registrato l'intervento delle ASL locali. Quattro partite di Serie A non si disputeranno a causa di focolai Covid in quattro squadre e per le conseguenti decisioni delle rispettive Asl. Si tratta di Atalanta-Torino, Fiorentina-Udinese, Salernitana-Venezia e Bologna-Inter. Il Napoli è stato invece autorizzato a partire per Torino