Ci sarà un tifoso speciale in più per gli azzurri a Malaga: si tratta dell'infortunato Matteo Berrettini (tornerà solo nel 2024, come da lui stesso riferito) che come successo a Bologna in occasione del primo turno ha raggiunto i compagni per stare loro vicino. Anche lui nella classica foto di gruppo col capitano Volandri, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli e Jannik Sinner