Sinner-Alcaraz, l'avvicinamento alla finale LIVE

È il giorno della finale maschile del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in diretta alle ore 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Qui l'avvicinamento alla sfida con le ultime notizie
Sinner continua a scrivere la storia: l'azzurro è infatti il più giovane dal 1990 a raggiungere 8 finali di fila tra Masters 1000 e Slam.
Dopo il successo contro Atmane, Jannik Sinner ha conquistato 49 vittorie di fila su cemento contro i giocatori fuori dalla top 20. Jannik ha perso solo una partita dall'inizio dello Us Open 2023, quelal contro Bublik ad Halle al 2° turno a giugno.
Tutti i precedenti tra Sinner e Alcaraz
- Parigi 2021 (R32): Alcaraz b. Sinner 7-6, 7-5
- Wimbledon 2022 (R16): Sinner b. Alcaraz 6-1, 6-4, 6-7, 6-3
- Umago 2022 (F): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-1, 6-1
- US Open 2022 (QF): Alcaraz b. Sinner 6-3, 6-7, 6-7, 7-5, 6-3
- Indian Wells 2023 (SF): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-3
- Miami 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 6-7, 6-4, 6-2
- Pechino 2023 (SF): Sinner b. Alcaraz 7-6, 6-1
- Indian Wells 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 1-6, 6-3, 6-2
- Roland Garros 2024 (SF): Alcaraz b. Sinner 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3
- Pechino 2024 (F): Alcaraz b. Sinner 6-7, 6-4, 7-6
- Roma 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 7-6, 6-1
- Roland Garros 2025 (F): Alcaraz b. Sinner 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6
- Wimbledon 2025 (F): Sinner b. Alcaraz 4-6, 6-4, 6-4, 6-4
Con la vittoria contro Atmane in semifinale, Sinner è diventato il primo giocatore nato dal 2000 in poi a conquistare le 200 vittorie su cemento.
L'ultima volta che Sinner e Alcaraz si sono affrontati prima delle semifinali risale allo Us Open del 2022, quando si affrontarono ai quarti di finale (e vinse lo spagnolo).
Sinner: "Mi piacciono di più tornei da una settimana"
"Mi piace molto ad esempio quello di Monte-Carlo, in cui i primi turni sono partite incredibili e se una buona testa di serie perde, la partita successiva resta comunque una sfida incredibiile", ha spiegato Sinner in conferenza stampa.
Le parole di Alcaraz su Sinner
"Jannik ti fa soffrire dal primo punto della partita fino all'ultima palla", ha detto lo spagnolo in conferenza stampa dopo la vittoria contro Sascha Zverev in semifinale.
Un altro dato sullo spagnolo: Alcaraz ha impiegato solo 37 partite per ottenere 25 vittorie contro i top 5. Solo Federer ha impiegato meno partite (36).
Alcaraz non si ferma, 7^ finale consecutiva
Con quella di questa sera contro Jannik Sinner, Carlos Alcaraz (a prescindere dal risultato) si giocherà la sua 7^ finale consecutiva, dopo quella di Monte-Carlo (vinta), Barcellona (persa), Roma (vinta), Roland Garros (vinta), Queen's (vinta) e Wimbledon (persa).
Ancora Sinner contro Alcaraz
Sarà ancora numero 1 contro numero 2 al mondo, per la quarta volta in questa stagione. I due, infatti, si sono affrontati (chiaramente sempre in finale) anche a Roma, al Roland Garros (in quella finale lunga più di cinque ore), a Wimbledon e questa sera a Cincinnati. Considerando solo queste partite, il bilancio è in favore di Alcaraz, avanti 2-1.
Alcaraz: "Sinner per ora è più forte su ogni superficie"
Lo spagnolo lo ha detto in conferenza stampa dopo la vittoria contro Zverev: "Sinner ha vinto l'ultima finale, io le prime due. Sarà una grande sfida. Jannik è il miglior giocatore al mondo sul cemento, forse su ogni superficie. Devo analizzare cosa ho sbagliato a Wimbledon e fare meglio".
Gli highlights di Alcaraz-Zverev
Carlos Alcaraz è reduce dal successo in semifinale in due set (6-4, 6-3) contro Sascha Zverev, in una partita condizionata dai problemi alla schiena da parte del numero 3 al mondo, accusati soprattutto nel secondo set. Nel video gli highlights della sfida, in cui non sono comunque mancati colpi spettacolari.
Gli highlights di Sinner-Atmane
Jannik Sinner viene dalla vittoria in semifinale contro Terence Atmane per 7-6, 6-2. Il numero 1 al mondo ha giocato contro la rivelazione del torneo di Cincinnati, considerando che prima di questo Masters 1000 era numero 136 al mondo. Dopo un primo set molto equilibrato, Jannik ha controllato nel secondo e chiuso con un netto 6-2.
Il percorso di Alcaraz a Cincinnati
Questo il cammino di Alcaraz che, a differenza di Sinner, ha giocato più di una partita al terzo set:
- 1° turno: bye
- 2° turno: Alcaraz b. Dzumhur 6-1, 2-6, 6-3
- 3° turno: Alcaraz b. Medjedovic 6-4, 6-4
- ottavi di finale: Alcaraz b. Nardi 6-1, 6-4
- quarti di finale: Alcaraz b. Rublev 6-3, 4-6, 7-5
- semifinale: Alcaraz b. Zverev 6-4, 6-3
Il percorso di Sinner a Cincinnati
Sinner è in finale a Cincinnati, in cui difende il titolo conquistato lo scorso anno, senza aver perso un set:
- 1° turno: bye
- 2° turno: Sinner b. Galan 6-1, 6-1
- 3° turno: Sinner b. Diallo 6-2, 7-6
- ottavi di finale: Sinner b. Mannarino 6-4, 7-6
- quarti di finale: Sinner b. Auger-Aliassime 6-0, 6-2
- semifinale: Sinner b. Atmane 7-6, 6-2
Sinner: "Quando ho iniziato non avrei mai pensato di diventare numero 1"
Lo ha spiegato Jannik in conferenza stampa: "Nulla è normale perché quando ottieni un grande risultato non sai quando raggiungerai di nuovo quel punto. Può essere la finale di un Masters 1000, di uno Slam o anche di un Atp 500: ogni volta, quando sei in quella posizione, cerchi di godertela. Non avrei mai pensato di diventare numero 1 al mondo all'inizio della mia carriera".
La particolare feste di 'compleanno di Sinner' a Cincinnati
Sabato Sinner ha festeggiato il suo compleanno in un modo particolare: dopo la vittoria sul francese Atmane, che gli è valsa la finale a Cincinnati contro Alcaraz, gli organizzatori del torneo americano hanno organizzato una sorpresa per il compleanno del numero 1 del mondo, facendogli trovare dei pasticcini.
Alcaraz, i precedenti contro gli italiani
L'ultima sfida per Alcaraz contro un italiano è stata quella vinta con Luca Nardi negli ottavi del Masters 1000 di Cincinnati, la prossima sarà la finale di questa sera contro Jannik Sinner: il 37° confronto fra un tennista italiano e Carlos Alcaraz. Il bilancio sorride allo spagnolo: 28 vittorie e 8 sconfitte.
Ranking: Sinner-Alcaraz, il possibile distacco dopo Cincinnati
- Se Sinner dovesse vincere questa sera, Jannik avrà 2.590 punti di vantaggio su Alcaraz.
- Se, invece, Sinner dovesse perdere, conserverà 1.890 punti di vantaggio su Alcaraz
Sinner a quota 26 vittorie consecutive su cemento
Con la vittoria contro Terence Atmane in semifinale a Cincinnati, Sinner è salito a quota 26 vittorie consecutive su cemento in una classifica dominata dai Big Four (Federer, Nadal, Djokovic e Murray).
I precedenti tra Sinner e Alcaraz
A Cincinnati Sinner e Alcaraz si ritrovano di fronte dopo la finale di Wimbledon, quando il numero uno al mondo ha interrotto una striscia di cinque vittorie consecutive del tennista spagnolo. Il bilancio nei precedenti è 8-5 per il murciano (5-2 sul cemento).
Buongiorno a tutti e benvenuti al live di avvicinamento della finale del Masters 1000 di Cincinnati tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in programma questa sera alle ore 21 sul Centrale del del Lindner Family Tennis Center di Mason (Ohio).