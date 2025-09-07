Sinner-Alcaraz LIVE, le foto della finale

Sinner-Alcaraz, le foto della finale di oggi allo US Open in diretta
All'Arthur Ashe Stadium si gioca la finale dello US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In palio anche il numero 1 al mondo del ranking Atp. Qui le foto più belle della finale in tempo reale. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
- La cerimonia d'apertura della finale inizia con l'inno nazionale americano cantato dal sergente maggiore Carla Loy e accompagnato dalla bandiera americana in campo.
- Presente all'Arthur Ashe Stadium c'è anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che torna in quel di Flushing Meadows 10 anni dopo l'ultima volta. Eccolo nel momento dell'inno nazionale.
- Immancabile il trofeo, chi lo alzerà a fine partita tra Sinner e Alcaraz?
- Il primo a entrare in campo è Carlos Alcaraz, accolto dagli applausi del pubblico.
- Nello spogliatoio Sinner è pronto: "Il cemento è la superficie dove mi trovo meglio. Sono felice di essere in finale, vedremo cosa accadrà. Affronto uno dei migliori giocatori al mondo, cercherò di dare il meglio di me", ha detto il numero 1 al mondo prima dell'ingresso in campo.
- Anche Sinner entra sul Centrale: boato del pubblico!
- Alcaraz vince il sorteggio e sceglie di rispondere. Dopo l'immancabile foto di rito e il riscaldamento, inizia la finale!
- La finale parte subito con il break di Alcaraz, che strappa la battuta a Sinner nel primo gioco. Lo spagnolo è subito incisivo in risposta e riesce a salire 1-0 grazie a due errori consecutivi di Jannik con il rovescio.
- Nel 7° gioco arriva il secondo break in favore di Alcaraz. Qualche errore di troppo da parte di Sinner, con lo spagnolo che chiude il game sul 30-40 con una volée sbagliata da Jannik.
- Sono tanti gli errori di Sinner nel corso del 1° set: il numero 1 al mondo fatica al servizio e col ritmo imposto dallo spagnolo.
- Il rendimento di Alcaraz al servizio è invece perfetto: 85% con la prima, 86% con la seconda. Lo spagnolo chiude 6-2 il primo set senza concedere palle break.
- L'inizio di secondo set è tutt'altro che facile per Sinner. Il numero 1 annulla una palla break sul 30-40, poi riesce a tenere il servizio vincendo due punti consecutivi.
- Nel 4° game arriva il primo break della finale di Sinner! Il numero 1 al mondo prende l'iniziativa da fondo, a zero strappa la battuta ad Alcaraz e sale avanti 3-1.
- E a Jannik basta quel break per conquistare il secondo set: 6-3 il punteggio in 41 minuti di gioco. Secondo parziale in cui il numero 1 al mondo è salito sempre più di livello, comandando più volte gli scambi. Parliamo del primo set perso nel torneo da Alcaraz.
- Come già successo nel primo set, Sinner perde il turno di battuta anche in apertura al servizio nel terzo parziale. Sul 30-40, Jannik manda in corridoio il dritto e permette ad Alcaraz di portarsi sul 2-0.
- Nel terzo parziale Alcaraz è praticamente perfetto: nel 3° game, sotto 0-30, il murciano completa la rimonta per confermare il break strappato nel gioco precedente. Nel 4°, invece, si porta avanti 0-40 e alla seconda chance di strappare la battuta a Sinner sale 4-0.
- Sinner riesce a tenere il servizio nel 6° game interrompendo una striscia di 5 giochi consecutivi da parte dello spagnolo. Alcaraz chiude poi il set 6-1 in 29 minuti.
- Inizia il 4° set e Sinner è subito chiamato ad annullare due palle break. Il numero 1 al mondo vince il game dopo ben 10 minuti e 14 punti giocati.