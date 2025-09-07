Esplora tutte le offerte Sky
Sinner-Alcaraz, le foto della finale di oggi allo US Open in diretta

us open fotogallery
18 foto

All'Arthur Ashe Stadium si gioca la finale dello US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In palio anche il numero 1 al mondo del ranking Atp. Qui le foto più belle della finale in tempo reale. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

SINNER-ALCARAZ LIVE - TRUMP PRESENTE ALLA FINALE

Sinner-Alcaraz LIVE, le foto della finale

us open

All'Arthur Ashe Stadium si gioca la finale dello US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In...

17 foto

US Open LIVE, Donald Trump e i vip a New York

new york

Donald Trump a New York per assistere alla finale dello US Open tra Jannik Sinner e Carlos...

23 foto

Slam e ranking: Sinner-Alcaraz vale il n. 1 Atp

il ranking atp

La finale degli US Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (domenica ore 20, in diretta su Sky...

34 foto

Sinner-Alcaraz, sarà atto XV: tutti i precedenti

Tennis

Anche agli US Open sarà ancora finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si ritroveranno...

16 foto

Sinner alla 29^ finale in carriera, la 6^ Slam

Tennis

In finale agli US Open per il secondo anno consecutivo, Jannik Sinner giocherà la 29esima finale...

29 foto

