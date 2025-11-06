Musetti-Muller LIVE alle 14 su Sky Sport Max

Offerte Sky
Musetti-Muller all'Atp Atene, il risultato in diretta live della partita

Lorenzo Musetti a caccia della semifinale all'Atp 250 di Atene: reduce dal sofferto esordio con Wawrinka, l'azzurro sfida il francese Muller, n. 43 al mondo. Il match sarà in diretta alle 14 su Sky Sport Max e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Non solo Musetti, oggi riflettori puntati anche sull'Atp 250 di Metz con Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini impegnati nei quarti di finale. Tutto in diretta su Sky Sport e NOW

Chi vince sfiderà domani in semifinale Sebastian Korda o Miomir Kecmanovic, adesso impegnati sul Centrale della OAKA Basketball Arena

I francesi con più vittorie nel 2025

  1. Corentin Moutet 33-25 (W-L)
  2. Arthur Rinderknech 27-28
  3. Ugo Humbert 25-20
  4. Alexandre Muller 24-26
  5. Arthur Fils 22-11

Muller insegue oggi la 25esima vittoria stagionale per eguagliare Ugo Humbert, al terzo posto tra i tennisti francesi con più vittorie nel 2025

Muller ha un bilancio di 3 vittorie e 12 sconfitte contro top 10, record che diventa 1-6 sul cemento. L'ultima vittoria risale al torneo di Pechino dello swcorso settembre con Khachanov

Il transalpino va oggi a caccia della quarta semifinale in carriera nel circuito maggiore, la terza del 2025 dopo Hong Kong e Rio de Janeiro

Muller ha iniziato l'Atp 250 di Atene con una doppia vittoria in tre set. Prima contro Struff (salvando un match point), poi contro Etcheverry, superato ieri con tre tiebreak dopo una maratona di 3 ore e 7 minuti

Il percorso di Muller

  • 1° turno: vs Struff 6-3, 2-6, 7-6
  • 2° turno: vs Etcheverry 6-7, 7-6, 7-6

I giocatori nati dopo il 2000 con più vittorie sul cemento

  1. Jannik Sinner 222
  2. Felix Auger-Aliassime 183
  3. Carlos Alcaraz 138
  4. Holger Rune 108
  5. Sebastian Korda 102
  6. Brandon Nakashima 92
  7. Jiri Lehecka 85
  8. Ben Shelton 82
  9. Lorenzo Musetti 79
  10. Jack Draper 69

Musetti può diventare oggi il nono giocatore nato dopo il 2000 a vincere 80 match in carriera su cemento. Finora il bilancio per l'azzurro è in perfetta parità: 79 vittorie e 79 sconfitte

Musetti va a caccia oggi della 24esima semifinale in carriera nel circuito maggiore. Quest'anno ne ha giocate sei, l'ultima due settimane fa a Vienna (persa contro Sascha Zverev)

I tennisti con più quarti di finale Atp nel 2025

  1. Carlos Alcaraz 13
  2. Felix Auger-Aliassime 13
  3. Daniil Medvedev 13
  4. Alexander Zverev 13
  5. Alex De Minaur 12
  6. Lorenzo Musetti 12

Musetti gioca oggi il 12° quarto di finale in stagione: è solo il sesto giocatore ad aver raggiunto questo traguardo nel 2025

Da Atene passa il sogno Atp Finals di Musetti: l'azzurro deve vincere il torneo 250 greco per scavalcare Auger-Aliassime e centrare la qualificazione al Master di Torino

Musetti resta in corsa per Torino: le COMBINAZIONI

Musetti: "Nella mia testa c'è un grande obiettivo"

Musetti è reduce dal sofferto debutto contro Stan Wawrinka, battuto in rimonta dopo 2 ore e mezza di gioco e dopo essere stato a due punti dalla sconfitta

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT MAX (206)

  • LIVE - Atp Atene: Korda (Usa) vs Kecmanovic (Srb)
  • non prima delle 14 - Atp Atene: Muller (Fra) vs MUSETTI (Ita)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Mix
  • non prima delle 17 - Atp Atene: Djokovic (Srb) vs Borges (Por)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Mix

SKY SPORT MIX (211)

  • ore 13 - Simulcast Sky Sport Max
  • a seguire - Atp Metz: SONEGO (Ita) vs Altmaier (Ger)
  • a seguire - Simulcast Sky Sport Max
  • a seguire - Atp Metz: BERRETTINI (Ita) vs Tien (Usa)

Il match, in programma non prima delle 14 (dopo Korda-Kecmanovic), sarà in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Giovedì dedicato ai quarti di finale all'Atp 250 di Atene. Più tardi in campo Lorenzo Musetti contro il francese Muller, n. 43 al mondo

TENNIS: ALTRE NEWS