La "Wimbledon nel deserto": ecco come sarà il Masters 1000 in Arabia Saudita
L'Arabia Saudita si prepara a ospitare un nuovo Masters 1000 a partire dal 2028, torneo che con ogni probabilità verrà dall'avveneristico National Tennis Centre di Qiddiya city. Un progetto faraonico da 30 campi, affidato a Populous, che diventerà il più grande centro tennistico del Medio Oriente
- Una struttura avveneristica che diventerà il più grande centro tennistico del Medio Oriente. È il National Tennis Centre di Qiddiya City, progetto faraonico dello studio Populous che verrà realizzato a 45 km da Riyadh, in una città in fase di costruzione;
- "Una struttura sportiva e di intrattenimento di livello mondiale destinata a posizionare l'Arabia Saudita come futuro polo internazionale per il tennis" spiega la Qiddiya Investment Company
- Dietro al progetto c'è un chiaro omaggio a Wimbledon, con uno stile molto simile a quello dell'All England Club. Sono previsti 30 campi da tennis, 28 in cemento e 2 in terra battuta, tutti realizzati secondo gli standard ATP, WTA e ITF. Già perché dal 2028 l'Arabia Saudita avrà un Masters 1000 e il National Tennis Centre si candida per ospitarlo
- Fiore all'occhiello del complesso sarà il Campo Centrale che potrà ospitare fino a 15.000 spettatori. Dotato di un tetto retrattile, è progettato per ospitare non soltanto incontri di tennis ma anche altri eventi di carattere internazionale
- Anche il Campo 3 (rinominato "Arena") sarà dotato di un tetto retrattile, con 8.000 posti a sedere e utilizzabile per sport, concerti ed eventi. Il Campo 1 avrà 5.000 posti mentre il campo 2 sarà dotato di 2.000 posti a sede. Tutti i campi esterni per le competizioni, infine, potranno ospitare fino a 450 spettatori
- palestra all’avanguardia;
- aree per idroterapia e fisioterapia;
- spazi dedicati al recupero atletico e al benessere;
- lounge per i giocatori;
- spogliatoi dedicati;
- centro media integrato con sale conferenze e sale interviste.
- programmi comunitari di tennis;
- spazi pubblici aperti;
- fan zone interattive;
- una Fan Plaza;
- eventi culturali e attività ricreative.