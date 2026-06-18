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La "Wimbledon nel deserto": ecco come sarà il Masters 1000 in Arabia Saudita

Tennis fotogallery
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L'Arabia Saudita si prepara a ospitare un nuovo Masters 1000 a partire dal 2028, torneo che con ogni probabilità verrà dall'avveneristico National Tennis Centre di Qiddiya city. Un progetto faraonico da 30 campi, affidato a Populous, che diventerà il più grande centro tennistico del Medio Oriente

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