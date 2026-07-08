La Regina Consorte del Regno Unito, Camilla, è presente oggi nel Royal Box del Campo Centrale di Wimbledon. La sovrana ha assistito dalla tribuna d'onore prima al match di Jasmine Paolini contro Marta Kostyuk e poi a quello dell'idolo britannico Arthur Fery contro l'azzurro Flavio Cobolli. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

VIDEO. L'ARRIVO DELLA REGINA - PAOLINI KO AI QUARTI - COBOLLI-FERY LIVE