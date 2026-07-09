Alcaraz obiettivo Montreal: allenamenti da lunedì?

Come riportato dal quotidiano murciano La Verdad, Alcaraz si sottoporrà venerdì a un controllo medico: se verrà confermato il pieno recupero del polso destro, lo spagnolo tornerà ad allenarsi al 100% da lunedì. L'obiettivo è tornare in campo a Montreal, tappa di avvicinamento verso gli US Open SINNER-DJOKOVIC, L'ORARIO DELLA SEMIFINALE

Sono giorni decisivi per il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. Dopo alcuni giorni di vacanza nel Sud Italia, lo spagnolo è rientrato nella sua Murcia e attende il via libera dei medici per riprendere gli allenamenti a pieno regime. Secondo quanto riportato dal quotidiano murciano La Verdad, venerdì Alcaraz si sottoporrà a un controllo medico che potrebbe rivelarsi determinante. Se gli esami confermeranno il pieno recupero del polso destro e non emergeranno ulteriori complicazioni, il murciano potrà tornare ad allenarsi al 100% nel suo centro di El Palmar già a partire da lunedì. Alcaraz è fermo dal 14 aprile, per il problema al polso accusato a Barcellona contro Virtanen. Nelle settimane successive ha indossato prima un tutore rigido e poi uno più leggero, seguendo un percorso di recupero graduale. Finora ha svolto soltanto sedute di allenamento a bassa intensità, aumentando progressivamente il carico per testare la risposta dell'articolazione. Ora, però, il momento del definitivo ritorno alla piena attività sembra essere sempre più vicino.

Obiettivo Montreal L'obiettivo di Alcaraz e del suo team è tornare in campo al Masters 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto. Il torneo rappresenterà un banco di prova importante per verificare le condizioni fisiche, testare la risposta dell'articolazione in partita e ritrovare il ritmo. Sarà il primo appuntamento dello swing americano, che proseguirà con il Masters 1000 di Cincinnati e culminerà con lo US Open, il grande obiettivo della seconda parte di stagione. A Flushing Meadows, infatti, Alcaraz sarà chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Leggi anche Alcaraz, allenamento con la mano destra dopo l'infortunio