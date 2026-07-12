Sinner-Zverev, oggi a Wimbledon: orario, video e news verso la finale live

A Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, in 4K e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog l'avvicinamento al match con le notizie in tempo reale dall'All England Club
Una diretta fiume sul canale 200 e su skysport.it
Su Sky Sport 24 e sul sito skysport.it potete vivere l'avvicinamento al match ora per ora con aggiornamenti in tempo reale, news e immagini che arrivano dai nostri inviati a Londra, studi e approfondimenti. Qui sotto il dettaglio della copertura di oggi su Sky
Wimbledon, oggi la finale Sinner-Zverev: orari tv e programmazione SkyVai al contenuto
Due campioni in campo, un tridente al commento su Sky
La finale sarà in diretta alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, in 4K e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero, Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic.
Sinner-Zverev, atto XV
Sarà il quinto confronto stagionale tra Sinner e Zverev, il quindicesimo complessivamente nel circuito maggiore. Jannik è avanti 10-4 nei precedenti, ma soprattutto è imbattuto con il tedesco dagli US Open 2023. Da allora sono arrivate nove vittorie consecutive del tennista azzurro
Tutti i precedenti tra Sinner e ZverevVai al contenuto
Il cammino di Zverev
- 1° turno: vs Blockx 6-4, 6-7, 7-6, 7-6
- 2° turno: vs Royer 6-1, 6-3, 7-6
- 3° turno: vs Giron 6-2, 7-6, 6-4
- Ottavi: vs Lehecka 6-4, 7-5, 3-6, 7-6
- Quarti: vs Fritz 6-4, 6-4, 6-2
- Semifinale: vs Fery 7-6, 6-2, 6-4
Anche Zverev insegue un record
Alexander Zverev punta a dare seguito al suo primo titolo del Grande Slam, conquistato al Roland Garros il mese scorso, vincendo immediatamente anche il suo secondo titolo Major. Se ci riuscisse, diventerebbe il primo giocatore dell'Era Open a conquistare il secondo titolo del Grande Slam nel torneo Major immediatamente successivo alla vittoria del primo.
Il cammino di Sinner
- 1° turno: vs Kecmanovic 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3
- 2° turno: vs Borges 7-6, 7-6, 6-4
- 3° turno: vs Brooksby 6-4, 6-3, 6-4
- Ottavi: vs Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3
- Quarti: vs Struff 7-5, 7-6, 6-3
- Semifinale: vs Djokovic 6-4, 6-4, 6-4
I 10 campioni a cui è riuscito (almeno) il Double
Jannik Sinner punta a difendere con successo il titolo conquistato nel 2025 e a diventare il decimo giocatore dell'Era Open a confermarsi campione del singolare maschile di Wimbledon.
Sinner insegue il double a Wimbledon: chi è l'ultimo tennista a esserci riuscitoVai al contenuto
Buongiorno! E’ il giorno della finale di Wimbledon, l’ennesimo appuntamento di Jannik Sinner con la storia. Fra lui e il secondo titolo consecutivo a Wimbledon c’è solo Sascha Zverev. La finale è in programma oggi alle 17. Sul nostro liveblog l'avvicinamento all'ultimo atto dei Championships