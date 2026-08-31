Novak Djokovic esce di scena al 1° turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia: il serbo, n.4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al 5° set e dopo quattro ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione Slam ha vomitato due volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. La ricostruzione della sua clamorosa eliminazione

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