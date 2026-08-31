Djokovic eliminato al 1° turno degli US Open da Navone: la ricostruzione
Novak Djokovic esce di scena al 1° turno degli US Open e lo fa al termine di una serata a New York che si trasforma in un'agonia: il serbo, n.4 del seeding, viene rimontato e battuto da Mariano Navone al 5° set e dopo quattro ore e mezza di lotta. Nel mezzo il 24 volte campione Slam ha vomitato due volte, ha avuto problemi respiratori, scoppiando anche a piangere in campo. La ricostruzione della sua clamorosa eliminazione
- Finisce così, con Djokovic che abbraccia e si complimenta con Mariano Navone dopo che l'argentino si è imposto 7-6(7/5) 5-7 4-6 6-2 6-1 dopo quattro ore e mezza di lotta
- In precedenza il 24 volte campione Slam aveva vissuto una delle serate più complicate della carriera: il caldo, l'umidità, i crampi, i problemi respiratori e di stomaco, le lacrime
- Ecco la ricostruzione
- Djokovic era partito bene sull'Arthur Ashe (tetto chiuso per pioggia) nella sua corsa verso il tanto agognato 25° Slam, perdendo al tie-break un primo set molto equilibrato e combattuto, ma recuperando al 2° vinto 7-5
- Da quel momento, sembra di rivedere quanto accaduto un paio di settimane fa con Tirante a Cincinnati
- Nole accusa problemi di stomaco e vomita un paio di volte in campo...
- Il disagio fisico di Djokovic viene anche comunicato al giudice di sedia
- Nole non molla, nonostante i problemi fisici: porta a casa 6-4 il terzo set e si porta avanti nel punteggio due set a uno
- Di rabbia e orgoglio Nole dopo aver vinto il terzo set, si porta avanti di un break anche nel quarto
- La vecchia versione del serbo avrebbe chiuso agevolmente il capitolo, ma a 39 anni e con un fisico che non lo supporta più come prima, Djokovic accusa prima problemi respiratori e poi uno alla schiena che lo costringe all'intervento del fisio
- Dal 2-1 e un break avanti nel 4° set, arriva il crollo
- Nole perde ben 8 giochi di fila e si ritrova sotto 0-3 nel quinto set
- I crampi non gli lasciano scampo, tra tentativi di recuperare risultati vani
- Iconica l'immagine che lo vede in lacrime al centro del campo, impotente nei movimenti e nel ribaltare la situazione contro Navone
- La partita va a senso unico, con Navone che approfitta dei malesseri del rivale e gli concede solo le briciole
- Finisce 6-1 al quinto set dopo 4 ore e 36 minuti
- Mariano Navone, argentino n.48 del mondo, trova sull'Ashe la vittoria più importante della carriera, la seconda contro un Top-10
- Al 2° turno sfiderà uno tra Berrettini e Wawrinka
- Djokovic non perdeva al 1° turno di uno Slam dall'Australian Open 2006, quando cedette ancora 19enne contro Paul Goldstein. Da quel momento 78 partecipazioni nei Major senza mai perdere all'esordio
- In generale è la terza volta che gli succede: Aus Open 2005 e 2006 e US Open 2026
- Inoltre con questa eliminazione il serbo perde 790 punti nel ranking: alla fine dello US Open uscirà dalla Top 10 per la prima volta dal luglio 2018.
- "E' un problema serio che mi porto dietro da tutto l'anno, proverò a capire cosa posso fare. Ho detestato stare in campo, è stata una sensazione terribile".
- Così Novak Djokovic in conferenza stampa dopo il ko con Navone
- Con l'assenza di Sinner e i dubbi sulle condizioni di Alcaraz, Djokovic dice addio ancora una volta al sogno del 25° Slam
- Con questo persistente problema legato al caldo e all'umidità, Nole ha dimostrato tutta la sua vulnerabilità fisica
- A 39 anni suonati, sarà l'ultima apparizione a Flushing Meadows?