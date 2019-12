9/20

Dai motori delle moto a quelli delle monoposto. Non è stato un anno indimenticabile per la Ferrari, ma lo è stato sicuramente per Charles Leclerc. Il 'Predestinato' ha vissuto la prima stagione con la scuderia di Maranello e, nel Gp del Bahrain, ha conquistato il primo podio alla guida della Rossa. Qualche giorno dopo è diventato virale in rete un video girato, in realtà, un quarto d'ora prima di mettersi in pista sul circuito Sakhir, come ammesso dallo stesso monegasco. Uno splendido balletto sulle note di "Eye of the tiger", colonna sonora di Rocky. "Grazie per tutti i commenti positivi sulle mie movenze" ha scritto ironicamente su Twitter. Quale miglior atto propiziatorio per prepararsi al Gp?

Il ballo di Leclerc. VIDEO