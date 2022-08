Il Bayern Monaco domina per larghi tratti ma rischia di uscire con una sconfitta nel match dell'Allianz Arena contro il Borussia M'Gladbach valevole per la 4^ giornata di Bundesliga: i bavaresi, più volte vicini al gol del vantaggio, si fanno sorprendere in contropiede da Marcus Thuram prima dell'intervallo. Nel secondo tempo è assedio della squadra di Nagelsmann, che trova il pari all'83' grazie a Sané su assist di Musiala. Nel finale Sommer nega il 2-1 a De Ligt con un super intervento