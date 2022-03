13/17 ©Ansa

NON SEGNA (O FA SEGNARE) AL REAL DA 4 ANNI - Aggiungiamo anche la statistica da incubo col Real, l'avversario più volte sfidato in carriera: nelle ultime nove partite (tra Liga, Coppa di Spagna e Champions) non ha mai fatto gol o assist. L'ultima volta a segno? Manco a dirlo: maggio 2018, l'ultimo clasico contro l'eterno rivale CR7 (finito 2-2 con gol di entrambi). Come due nemici dei fumetto che non possono esistere l'uno senza l'altro.