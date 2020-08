20/22 ©Getty

PRESENTE - Il resto è storia recente, nota. Al primo anno di Bundes è storico secondo posto con Hasenhüttl in panchina. La prima Champions finisce ai gironi con la conseguente discesa in Europa League chiusa ai quarti di finale. Intanto la programmazione prosegue ed è ormai lampante come come la presenza dei "tori" in Bundes non sia frutto di un miracolo sportivo pronto a svanire. L'ossatura è solida. Un sesto e un terzo posto (con di nuovo Rangnick in panchina) portano a una nuova qualificazione Champions.