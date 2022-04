Bayern Monaco-Villarreal, le probabili formazioni

Il Bayern Monaco per la rimonta, il Villarreal per continuare a sognare: si riparte dalla rete di Danjuma della gara d'andata. L'Allianz Arena di Monaco ospiterà il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo il risultato dell'andata, 1-0 per la squadra di Unai Emery, i tedeschi devono riscattare la prova in terra spagnola per raggiungere la semifinale. Fischio d'inizio alle ore 21, in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 253.