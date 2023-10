A caccia della prima vittoria nel girone, Italiano convive col dubbio Nzola dopo la botta al piede: se non dovesse recuperare gioca Beltran. Si rivedono Biraghi e Mandragora, c'è Christensen in porta. Stankovic punta sullo scatenato Varga (già 16 gol in stagione) affiancato da Marquinhos e Zachariassen. Fiorentina-Ferencvaros è in diretta alle 21 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD