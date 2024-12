Come quasi sempre in Conference, la Fiorentina segna nella ripresa, evita la sconfitta con Mandragora e si qualifica agli ottavi. Il Vitoria Guimaraes passa in vantaggio nel 1° tempo con Gustavo Silva, vicino al raddoppio poco prima dell'intervallo. Nella ripresa Kean sfiora il pari, ma i viola rischiano di subire il raddoppio in un paio di circostanze. Nel finale il tocco al volo del centrocampista su assist di Dodò evita brutte sorprese



LE POSSIBILI AVVERSARIE - LA CLASSIFICA