RENATO SANCHES (Portogallo) - Astro nascente via via scomparso. A Euro 2016 parte dalla panchina, diventando titolare nei quarti, in semifinale e anche in finale (con tanto di premio come miglior giovane). A maggio il Bayern lo aveva già in pugno, ma in Germania sarà delusione. In prestito allo Swansea retrocede. Torna, non convince e i bavaresi si arrendono, cedendolo definitivamente al Lille.