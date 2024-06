Italia LIVE: nel pomeriggio l'allenamento

Il centrocampista svizzero del Bologna ha parlato in conferenza stampa: "L'Italia è l'Italia, quindi per noi va bene che loro sono favoriti. Noi giochiamo il nostro calcio. Sono 7-8 anni che gioco in Italia, non è una partita normale perché io e la mia famiglia ci troviamo molto bene in Italia, un Paese che ci è entrato nel cuore. Ma qui non c'è tanto spazio per questo amore. Dispiace non ci sia Calafiori, perché volevo giocarci contro. Se abbiamo parlato? Nono, ieri ha risposto sul mio post Instagram ma niente di che..."