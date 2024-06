Succede tutto nel primo tempo tra Slovacchia e Romania con il vantaggio del veronese Duda al 24' pareggiato poco dopo dal rigore di Marin procurato da Hagi al 37'. Un pareggio che fa festeggiare entrambe le squadre che approdano agli ottavi di finale. La Romania lo fa addirittura da prima nel girone, la squadra di Calzona come una delle migliori terze. Al secondo posto finisce il Belgio che non va oltre lo 0-0. Eliminata l'Ucraina per la peggior differenza reti

