La Germania è ai quarti, dove sfiderà la vincente di Spagna-Georgia. Il momento decisivo della partita a inizio ripresa: il gol del danese Andersen viene annullato dal Var, tre minuti dopo è proprio lui a commettere fallo di mano (segnalato dal Var) per il gol di Havertz su rigore. Bis di Musiala poco dopo. Tante chance danesi e super parate di Neuer in un match interrotto nel primo tempo per venti minuti per un forte temporale

