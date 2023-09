Non comincia nel migliore dei modi Fabio Grosso sulla panchina del Lione. L'ex allenatore del Frosinone perde per 1-0 a Brest. Decisiva la rete all'87' dell'attaccante classe '94 Steve Mounie. Brest che con questa vittoria si porta in testa alla classifica di Ligue 1 con 13 punti, mentre il Lione resta in piena zona retrocessione con due soli punti in sei partite

Sconfitta per Fabio Grosso all'esordio sulla panchina del Lione. La squadra allenata dall'ormai ex allenatore del Frosinone, che ha preso il posto dell'esonerato Blanc, perde a Brest per 1-0. Decisiva la rete all'87' del classe '94 Steve Mounie, attaccante del Benin. Un gol che vale i tre punti e il primato in classifica per il Brest a quota 13 davanti al Nizza (12) el Monaco (11). Resta invece in piena zona retrocessione il Lione che al termine della sesta giornata ha soltanto due punti.