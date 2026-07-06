Portogallo-Spagna, le probabili formazioni degli ottavi di finale dei Mondiali
Derby europeo all'At&T Stadium di Dallas: alle 21 si affrontano Portogallo e Spagna, che si giocano un posto ai quarti di finale. La vincente di questa partita affronterà una tra Stati Uniti e Belgio. I due Ct, Roberto Martinez e Luis De La Fuente, dovrebbero apportare poche modifiche alle formazioni viste nei sedicesimi di finale. Tutti a disposizione per il Portogallo, mentre nella Spagna danno forfait Nico Williams e Yeremi Pino
- Portiere: DIOGO COSTA
- Terzino destro: JOAO CANCELO
- Difensore centrale: RUBEN DIAS
- Difensore centrale: RENATO VEIGA
- Terzino sinistro: NUNO MENDES
- Centrocampista centrale: VITINHA
- Centrocampista centrale: JOAO NEVES
- Esterno destro: PEDRO NETO
- Trequartista: BRUNO FERNANDES
- Esterno sinistro: LEAO
- Attaccante: CRISTIANO RONALDO
- Pochi dubbi per Roberto Martinez, che dovrebbe confermare la formazione titolare del sedicesimo di finale vinto contro la Croazia.
- Dietro a Cr7 giocano Pedro Neto, Bruno Fernandes e Rafa Leao: in panchina Gonçalo Ramos.
- Bernardo Silva e Conçeicao insidiano Pedro Neto, ma il giocatore del Chelsea dovrebbe essere in vantaggio per un posto dal 1'.
- Portiere: UNAI SIMON
- Terzino destro: PEDRO PORRO
- DIfensore centrale: CUBARSI
- Difensore centrale. LAPORTE
- Terzino sinistro: CUCURELLA
- Centrocampista centrale: RODRI
- Centroampista centrale. PEDRI
- Esterno destro: YAMAL
- Trequartista: DANI OLMO
- Esterno sinistro: BAENA
- Attaccante: OYARZABAL
- Anche De La Fuente dovrebbe scegliere lo stesso undici sceso in campo nei sedicesimi contro l'Austria.
- Nico Williams e Yeremi Pino non dovrebbero recuperare per la sfida al Portogallo: in attacco giocano Yamal, Olmo, Baena e Oyarzabal.