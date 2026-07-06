Derby europeo all'At&T Stadium di Dallas: alle 21 si affrontano Portogallo e Spagna, che si giocano un posto ai quarti di finale. La vincente di questa partita affronterà una tra Stati Uniti e Belgio. I due Ct, Roberto Martinez e Luis De La Fuente, dovrebbero apportare poche modifiche alle formazioni viste nei sedicesimi di finale. Tutti a disposizione per il Portogallo, mentre nella Spagna danno forfait Nico Williams e Yeremi Pino

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