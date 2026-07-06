 Portogallo Spagna, le probabili formazioni degli ottavi di finale dei Mondiali | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Portogallo-Spagna, le probabili formazioni degli ottavi di finale dei Mondiali

Mondiali fotogallery
24 foto

Derby europeo all'At&T Stadium di Dallas: alle 21 si affrontano Portogallo e Spagna, che si giocano un posto ai quarti di finale. La vincente di questa partita affronterà una tra Stati Uniti e Belgio. I due Ct, Roberto Martinez e Luis De La Fuente, dovrebbero apportare poche modifiche alle formazioni viste nei sedicesimi di finale. Tutti a disposizione per il Portogallo, mentre nella Spagna danno forfait Nico Williams e Yeremi Pino

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

I principali acquisti ufficiali all'estero

Calciomercato

Ufficiale il passaggio di Sandro Tonali dal Newcastle al Tottenham, affare da 116 milioni di euro...

63 foto

Palermo, preso Hernani dal Monza

Calciomercato

Palermo scatenato, dopo Cassandro arriva l'ufficialità di Hernani, preso a titolo definitivo dal...

27 foto

Nottingham Forest, Glasner è il nuovo allenatore

Calciomercato

Dopo l'addio al Crystal Palace, Oliver Glasner riparte dal Nottingham Forest. Il ct del Messico...

45 foto

Napoli, nella maglia del Centenario c'è Maradona

Serie A

Compare il volto di Diego Armando Maradona nella maglia ufficiale del Napoli per la stagione...

25 foto

Le pagelle di Messico-Inghilterra 2-3

i voti

Nella stupenda serata dell'Azteca, l'Inghilterra, costretta in 10 vince 3-2 con il Messico e va...

24 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Caso Balogun, Uefa contro Fifa: le news LIVE

    live Mondiali

    Florin Balogun 'graziato' dalla Fifa dopo l'espulsione contro la Bosnia: squalifica congelata,...

    Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

    live Mondiali

    Oggi altri due ottavi: Portogallo-Spagna alle 21:00 a Dallas e poi nella notte italiana (alle...

    Milan, Gimenez va ko: distorsione alla caviglia

    Mondiali

    Entrato nella ripresa nella partita persa dal suo Messico contro l'Inghilterra, l'attaccante del...