In semifinale di Concacaf Nations League, i tricampioni in carica degli Usa sconfitti da Panama: gol decisivo in pieno recupero di Waterman, che esulta andando ad abbracciare Henry, commentatore a bordocampo. Panama in finale lunedì affronterà il Messico, che ha sconfitto il Canada con doppietta di Raul Jimenez

Niente derby rossonero Pulisic-Gimenez in finale di Concacaf Nations League. In California -gli Usa, vincitori delle prime tre edizioni consecutive del torneo- sono stati infatti clamorosamente eliminati in semifinale da Panama. La nazionale allenata da Pochettino schierava titolari i suoi quattro “italiani”: i due milanisti Pulisic e Musah e i due juventini McKennie e Weah, che si dovranno accontentare, domenica, della finale per il terzo e quarto posto, contro il Canada. A decidere il match tra Usa e Panama, un gol al terzo minuto di recupero del subentrato Cecilio Waterman, che dopo aver messo la palla in rete con un preciso diagonale di destro si è poi reso protagonista di un’esultanza speciale.

Henry e l'esultanza scatenata di Waterman Attaccante classe 1991 con una carriera passata quasi per intero nei campionati di Uruguay e in Cile, Cecilio Waterman ha deciso la semifinale con gli Usa, portando Panama in finale, e si è poi scatenato in un’esultanza particolare. A bordocampo, a commentare il match per CBS insieme all’ex nazionale americano Dempsey, c’era Thierry Henry. Quando Waterman lo ha visto, sul palco della postazione tv, non ci ha pensato un attimo, è saltato su ed è andato ad abbracciare l’ex attaccante di Arsenal e Francia, stupito e divertito. Tutti i compagni di Waterman lo hanno poi raggiunto, mentre lui urlava in faccia a Henry “sei il mio idolo, sei il mio idolo”.