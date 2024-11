Dopo 8 vittorie su 8, è l'Al Nassr di Stefano Pioli a fermare la capolista Al Hilal. A Riyad finisce 1-1 la sfida tra la prima e la terza della classe. Un pareggio positivo per la squadra di Pioli, che aveva però iniziato ad assaporare la vittoria considerando il gol dell'1-0 di Talisca arrivato dopo solo un minuto di gioco. A pareggiare i conti, e a evitare la prima sconfitta per la squadra campione in carica, è un ex Serie A, ovvero Sergej Milinkovic-Savic. L'ex Lazio, infatti, ha trovato al 77' la rete del definitivo 1-1. Con questo pareggio l'Al Hilal resta in testa alla classifica a quota 25 punti, seguito dall'Al Ittihad a 24 e dall'Al Nassr di Pioli e di Ronaldo a 19.