Copa America, esordio ok per Venezuela e Messico

Si sono giocate nella notte italiane le gare del gruppo B della fase a gironi della Coppa America. Vittorie del Venezuela, in rimonta contro l'Ecuador per 2-1, e per il Messico che ha superato di misura la Giamaica. Stanotte in campo gli Stati Uniti contro la Bolivia e l'Uruguay che affronterà Panama

Primi match del gruppo B di Copa America. Vittoria in rimonta per 2-1 per il Venezuela che si è svegliato nel secondo tempo contro l'Ecuador. Sotto dopo il gol di Jeremy Sarmiento al 40', la Vinotinto ha trovato la forza per ribaltare il risultato favorita anche dall'inferiorità numerica degli ecuadoregni dopo l'espulsione al 22' di Enner Valencia. Una circostanza della quale il Venezuela ha approfittato, segnando al 64' con Cadiz e al 74' con Bello. Un gol di Gerardo Arteaga al 69' ha invece regalato la vittoria al Messico contro la Giamaica. Partita non esaltante per la nazionale di Lozano che però porta a casa un importante successo nella gara d'esordio della competizione.