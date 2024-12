Un gol a testa, poi ci ha pensato un altro ex del calcio europeo come Bergwijn a completare la festa dell'Al-Ittihad di Benzema, vincente in pieno recupero. È primo posto a +11 sull'Al-Nassr di CR7 e Pioli, quarto. Ma intanto Cristiano sta continuando a far gol con medie impressionanti...

Una bella stretta di mano, per chi ha condiviso anni di Real Madrid , firmando nella stessa estate (del 2009, quella anche di Kakà) e vincendo praticamente di tutto . Oggi avversari di Arabia, con Karim e Cristiano capitani e trascinatori delle rispettive squadre: un gol a testa. Prima di Benzema, poi il pari di Ronaldo, tutto in perfetto equilibrio come giusto che sia tra due campioni. Poi è arrivato un altro ex del calcio europeo come Bergwijn a completare la festa dell'Al-Ittihad di Karim, che ha vinto 2-1 in pieno recupero e confermato la testa della classifica della Saudi Pro League a quota 36 punti, a +5 sull'Al-Hilal di Milinkovic-Savic (che deve ancora giocare) e a +11 proprio sull'Al-Nassr di CR7, ora quarto in classifica.

21 gol in 24 partite a (quasi) 40 anni

Quarto in classifica nonostante i gol di Cristiano, che ha apertamente messo nel mirino i mille gol tra club e nazionale (attualmente è quota 910) e che sta segnando col pallottoliere anche in questo 2024/25. Nelle prime tredici giornate di campionato è sceso in campo dodici volte: in nove partite ha trovato il gol, con una doppietta nella serie. Sedici gol in diciannove partite contando anche le coppe, ventuno gol in ventiquattro partite contando anche la nazionale. Il tutto a quasi due mesi esatti dai quarant'anni… Per la cronaca: Benzema (che di anni ne farà 37 tra poche settimane) è a quota dieci centri in undici presenze. Campioni, ieri e sempre.