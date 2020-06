Conto alla rovescia per la ripresa della Premier League (da mercoledì in esclusiva su Sky Sport). A partire dalla sua istituzione, nel 1992-93, chi è stato il giocatore che ha fornito più assist vincenti? 8 dei primi 20 sono ancora in attività e 2 di questi giocano attualmente in Serie A, ma il leader di questa speciale classifica - stilata con i dati ufficiali della Premier - ha un vantaggio enorme sugli altri