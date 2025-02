Per l’ex allenatore della Roma arrivano i primi punti in Premier: dopo 6 sconfitte di fila (con 17 gol subiti e soli 5 realizzati), il croato centra il primo successo alla guida del Southampton. In casa dell’Ipswich, vantaggio di Aribo ma quasi immediato pareggio dei padroni di casa di Delap: poi il gol vittoria degli ospiti arriva nel finale con Onuachu. La squadra di Juric resta ultima ma si porta a 9 punti, a -10 dal quartultimo posto che vale la salvezza

