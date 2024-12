Lo United conquista il derby di Manchester, con i Red Devils che, sotto di 1-0 dopo il gol di Gvardiol al 36’ del primo tempo, in due minuti ribaltano il risultato: prima con Bruno Fernandes dal dischetto al minuto 88, poi grazie al gol di Amad Diallo che porta in vantaggio lo United, approfittando di una disattenzione difensiva del City al 90'. Infine, da segnalare l’uscita al 13’ di Mason Mount per infortunio

Il 195° derby di Manchester è dello United che, sotto di un gol fino a due minuti dal termine del match, ribalta il risultato grazie ai gol di Bruno Fernandes e Amad Diallo, gli eroi della serata dei Red Devils. Prima pareggia il portoghese dal dischetto, dopo il doppio errore di Matheus Nunes che prima regala palla a Diallo su un retropassaggio, poi lo ferma commettendo fallo in area. Poi, a ribaltare il risultato ci pensa lo stesso Diallo, approfittando di una disattenzione difensiva da parte dei Citizens. Continua il periodo nero della squadra di Guardiola, che incassa la decima sconfitta nelle ultime undici partite giocate, nonostante per gran parte del match abbia controllato e aggirato i tentativi degli avversari. Amorim vince invece al debutto il derby, dopo le due sconfitte consecutive in Premier League con Arsenal e Nottingham Forest. Per lo United, l'unica nota negativa è rappresentata dall'infortunio di Mason Mount, uscito dal campo al 13' del primo tempo.