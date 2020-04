9/42 ©Ansa

JOSÉ MOURINHO - Il corso vincente dell’Inter prosegue con l’arrivo dello Special One, allenatore portoghese emerso in Europa con Porto e Chelsea. Due le stagioni in nerazzurro dove brilla il memorabile 2010 dai trionfi in campionato, Coppa Italia e soprattutto in Champions che mancava in bacheca da 45 anni. Vincente, carismatico e showman innato, Mou non è l’unico a festeggiare il Triplete nel nuovo millennio