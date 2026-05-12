Serie A, come sarebbe la classifica se le partite finissero al 90°: Roma 2^
La certezza è il primo posto dell'Inter, ma come cambierebbero gli equilibri del campionato se le partite fossero finite al 90°? Salirebbe la Fiorentina e scenderebbe la Juventus, uscendo dalla zona Champions. Paradossale il caso della Roma: nonostante la vittoria in extremis contro il Parma, i giallorossi sarebbero più in alto in classifica senza minuti di recupero (dati Transfermarkt)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 22
- Punti in classifica: 18 (20° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 23
- Punti in classifica: 20 (19° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 31
- Punti in classifica: 32 (17° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 31
- Punti in classifica: 31 (18° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 36
- Punti in classifica: 37 (16° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 41
- Punti in classifica: 42 (13° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 42
- Punti in classifica: 41 (14° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 43
- Punti in classifica: 44 (12° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 43
- Punti in classifica: 38 (15° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 48
- Punti in classifica: 51 (9° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 49
- Punti in classifica: 50 (10° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 51
- Punti in classifica: 49 (11° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 56
- Punti in classifica: 52 (8° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 56
- Punti in classifica: 58 (7° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 64
- Punti in classifica: 68 (3° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 64
- Punti in classifica: 65 (6° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 65
- Punti in classifica: 67 (4° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 65
- Punti in classifica: 70 (2° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 66
- Punti in classifica: 67 (5° posto)
- Punti dal 1' al 90' (senza recupero nel finale): 84
- Punti in classifica: 85 (1° posto)