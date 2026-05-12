La certezza è il primo posto dell'Inter, ma come cambierebbero gli equilibri del campionato se le partite fossero finite al 90°? Salirebbe la Fiorentina e scenderebbe la Juventus, uscendo dalla zona Champions. Paradossale il caso della Roma: nonostante la vittoria in extremis contro il Parma, i giallorossi sarebbero più in alto in classifica senza minuti di recupero (dati Transfermarkt)

SERIE A, ANTICIPI E POSTICIPI DELLA 37^ GIORNATA