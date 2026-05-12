 Serie A, classifica della stagione 2025 2026 senza minuti di recupero. Roma 2^ | Sky Sport
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Serie A, come sarebbe la classifica se le partite finissero al 90°: Roma 2^

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La certezza è il primo posto dell'Inter, ma come cambierebbero gli equilibri del campionato se le partite fossero finite al 90°? Salirebbe la Fiorentina e scenderebbe la Juventus, uscendo dalla zona Champions. Paradossale il caso della Roma: nonostante la vittoria in extremis contro il Parma, i giallorossi sarebbero più in alto in classifica senza minuti di recupero (dati Transfermarkt)

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