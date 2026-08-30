Seconda partita e seconda vittoria per l'Inter che, dopo l'1-0 a Cagliari, conferma di essere ripartita da dove aveva lasciato. Una partita dominata, con qualche brivido nel finale, commentata così da Cristian Chivu: "Sono le classiche partite dove se non la chiudi puoi andare in difficoltà, noi negli ultimi minuti ci siamo un po' disuniti, siamo andati in confusione e abbiamo perso le distanze, però abbiamo retto - ha detto l'allenatore nerazzurro -. Se c'è un rammarico è non averla chiusa sulle tante occasioni avute, poi abbiamo saputo soffrire fino in fondo. Per quello che siamo noi in questo momento, lasciamo Cagliari con una vittoria, con qualche minuto in più ai giocatori arrivati dal Mondiale: abbiamo visto Thuram che è un po' indietro, Jones che sta cercando di dare continuità. Varianti tattiche? Anche a me sarebbe piaciuta più personalità nel finale e più palleggio, però era un momento di confusione e da allenatore ho dovuto reagire di conseguenza".