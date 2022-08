Lazio-Bologna, le probabili formazioni: out Pedro, c'è Zaccagni

Romagnoli pronto all'esordio in Serie A con la maglia della Lazio. La squadra di Sarri affronta all'Olimpico il Bologna affidandosi al consueto tridente formato da Immobile, Felipe Anderson e Zaccagni. Nel Bologna Arnautovic guiderà l'attacco con Orsolini. Barrow in panchina. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD Condividi

Riparte dall’Olimpico il campionato della Lazio che affronta un Bologna che vuole ben figurare in questo campionato. La rinnovata squadra di Sarri può contare sull’esperienza del neo arrivo Romagnoli, mentre a centrocampo Milinkovic Savic resta il faro della squadra e in attacco Immobile il finalizzatore per eccellenza. Il Bologna, invece, potrà contare sull’ossatura della passata stagione in vista dell’esordio in campionato di Ferguson che sarà assente per squalifica. Si gioca allo stadio Olimpico con calcio d’inizio alle 18.30. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

Lazio, Pedro ancora a parte: non ci sarà Sarri propone la coppia di centrali formata da Patric e Romagnoli. Casale infatti è indisponibile causa squalifica. A centrocampo Cataldi è favorito per un posto da centrale. Milinkovic-Savic non si discute mentre la terza maglia dovrebbe finire sulle spalle di Basic. Davanti non paiono esserci dubbi dato che Pedro non è recuperato. Con Immobile e Felipe Anderson ci sarà Zaccagni. LAZIO (probabile formazione) 4-3-3: Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.