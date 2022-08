Roma-Cremonese, Dybala e Zaniolo con Abraham: le probabili

Lo Special One conferma lo stesso undici che ha battuto la Salernitana all'esordio: non ci sarà Wijnaldum, che ha riportato la rottura della tibia in allenamento. Alvini punta sul tandem offensivo Dessers-Okereke: le probabili formazioni di Roma-Cremonese, fischio d'inizio ore 18.30 Condividi

Prima in campionato all'Olimpico per la Roma che ha come obiettivo quello di centrare il secondo successo consecutivo in Serie A dopo la vittoria contro la Salernitana. Dybala e compagni sfidano la Cremonese, sconfitta all'esordio contro la Fiorentina per 3-2. Fischio d’inizio del match alle ore 18.30. Le probabili formazioni dell’incontro valido per la seconda giornata di campionato

Roma, Mourinho conferma l'undici di Salerno leggi anche Infortunio choc per Wijnaldum: tibia frattura José Mourinho conferma lo stesso undici che ha battuto la Salernitana all’Arechi all’esordio: maglia da titolare anche per Spinazzola sulla fascia sinistra, tra gli indiziati per un possibile turno di riposo alla vigilia, a destra Karsdorp. In mezzo Pellegrini con Cristante. Confermato il reparto offensivo con Dybala e Zaniolo alle spalle di Abraham. Chi non prenderà sicuramente parte al match è Georginio Wijnaldum: l’olandese della Roma, ha riportato la frattura della tibia destra in allenamento.

ROMA (3-4-2-1) La probabile formazione: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho.

Cremonese, Dessers-Okereke in attacco Alvini conferma il 3-4-1-2, con Radu in porta, trio difensivo composto da Sernicola, Bianchetti e Vasquez. Sugli esterni a centrocampo spazio a Ghiglione a destra e Quagliata a sinistra, in mezzo Pickel e Ascacibar. In avanti toccherà a Zanimacchia agire dietro le due punte, Dessers e Okereke.

CREMONESE (3-4-1-2) La probabile formazione: Radu; Sernicola, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione, Pickel, Ascacibar, Quagliata; Zanimacchia; Dessers, Okereke. Allenatore: Alvini.