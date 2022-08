Giampaolo pensa di rivoluzionare centrocampo e attacco per essere incisivo in zona gol: un nome su tutti è quello di Fabio Quagliarella. Sarri ancora alle prese con la situazione Pedro: il giocatore al massimo potrebbe finire in panchina. Luis Alberto si candida per una maglia da titolare. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW TV alle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD

La Sampdoria cerca il riscatto dopo il pesante (e inatteso) ko di Salerno. La squadra di Giampaolo è reduce dal 4-0 dell'Arechi e prova a ripartire dall'appuntamento casalingo contro una Lazio estremamente in salute. La formazione di Sarri ha battuto, nello scorso turno di campionato, l'Inter 3-1 e ha la possibilità di agganciare la Roma in vetta alla classifica a quota 10 punti in caso di successo. Il tecnico biancoceleste potrebbe recuperare per la trasferta di Marassi Pedro che al massimo potrebbe essere schierato a gara in corso ma non nell'undici iniziale. Tuttavia Sarri potrebbe anche lasciarlo ancora a riposo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW TV alle 18.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD