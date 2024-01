La Juve deve rispondere all’Inter in campionato per ripotarsi a -2 dai nerazzurri in testa alla classifica. Contro il Sassuolo, Allegri ripropone Yildiz in attacco con Vlahovic, mentre a centrocampo sono recuperati Rabiot e Cambiaso. Dionisi con Berardi, Pinamonti, Laurienté davanti e Viti in difesa. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky