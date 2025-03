Il Genoa ritrova la vittoria con due gol sull’assist Malinovskyi-Miretti. L’ucraino, al rientro da titolare dopo il grave infortunio di settembre, inventa e il compagno trova una doppietta da vero centravanti: prima una splendida girata al volo colpendo il pallone che gli arrivava alle spalle, poi la sterzata in area con cui si libera per concludere a rete. Al Lecce non basta il rigore con cui Krstovic accorcia nel secondo tempo: quarto ko consecutivo, con la vittoria che manca da 6 giornate

