Probabili formazioni Venezia Cremonese

Ultimo atto della stagione di serie B quello che stasera allo stadio Penzo metterà di fronte Venezia e Cremonese. Dal match uscirà la terza squadra promossa in serie A dopo Parma e Como. La gara d’andata si è chiusa sullo 0-0. Per effetto di questo risultato la Cremonese è costretta a vincere mentre al Venezia potrebbe bastare, al termine dei 90’ minuti, anche il pareggio. Non ci saranno tempi supplementari. Diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport

Venezia e Cremonese sono arrivate alla resa dei conti. La lunga stagione di serie B si chiude con la finale di ritorno dei playoff da cui uscirà la terza promossa della serie A dopo Parma e Como. All’andata allo Zini fu 0-0 al termine di un match equilibrato. Stavolta l’equilibrio andrà necessariamente spezzato; in caso di parità al termine dei novanta minuti sarebbero infatti i lagunari a conquistare la Serie A senza passare da supplementari e/o rigori per via della migliore classifica in stagione regolare. In sei delle ultime sette occasioni in cui la finale di andata dei playoff è terminata in parità, a qualificarsi è stata poi la squadra che ha giocato in casa il ritorno. L'eccezione è stata però proprio nella passata stagione quando il Cagliari si impose a Bari nei secondi finali