Dopo sette mesi lo Spezia torna a vincere al Picco, conquistando la seconda vittoria consecutiva in campionato. Ai bianconeri, che hanno chiuso in 10 per il rosso a Zurkowski, basta il gol di Verde che festeggia nel migliore dei modi le cento presenze con il club, battendo Pissardo a sei minuti dalla fine. Bari bello a metà: dopo un buon primo tempo con le chance di Achik e Koutsoupias, la squadra di Marino si è spenta nella ripresa. Per i pugliesi tre ko in quattro partite e -4 dalla zona playoff