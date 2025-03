Tre punti pesanti in chiave salvezza per la Carrarese che in casa rimonta il Bari. Vantaggio barese di Simic al 38’ con una girata in area ma Carrarese che trova il pari sul finire di tempo con un piatto all’altezza del dischetto di Torregrossa. Nella ripresa al 51’ subito il gol di testa di Guarino, pugliese di Molfetta cresciuto nelle giovanili del Bari. Con questa vittoria, toscani a 36 punti, a +3 sulla zona calda. Il Bari resta a ridosso della zona playoff

