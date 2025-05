Tutta la Serie C NOW 2024/2025 è solo su Sky e in streaming su NOW , con tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia. Da domenica 4 maggio in programma nove partite. Due alle 17.30 e sette alle 20. Tutti i match saranno disponibili anche in contemporanea grazie a Diretta Gol (Sky Sport e NOW per i match delle 17.30, Sky Sport Calcio e NOW per gli incontri delle 20).

Dopo le promozioni in B di Padova, Virtus Entella ed Avellino la serie C NOW entra nel vivo con la disputa dei playoff per determinare la quarta squadra che salirà di categoria. Si comincia domenica 4 maggio con nove gare del primo turno. Due si giocheranno alle 17.30 mentre le restanti sette sono in programma alle 20. Tutta la Serie C NOW 2024/2025 è solo su Sky e in streaming su NOW, con tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura anche grazie agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

LA PROGRAMMAZIONE DEL PRIMO TURNO PLAYOFF DEL GIRONE DI SERIE C NOW 2024/2025 SU SKY E SU NOW

DOMENICA 4 MAGGIO

Ore 17.30

DIRETTA GOL

Sky Sport 252 e NOW

GIANA ERMINIO-VIRTUS VERONA

Sky Sport 253 e NOW

RENATE-ARZIGNANO V.

Sky Sport 254 e NOW

Ore 20

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio e NOW

BENEVENTO-JUVENTUS NEXT GEN

Sky Sport 252 e NOW

CATANIA-GIUGLIANO

Sky Sport 253 e NOW

TRENTO-ATALANTA U23

Sky Sport 254 e NOW

POTENZA-AZ PICERNO

Sky Sport 255 e NOW

AREZZO-GUBBIO

Sky Sport 256 e NOW

VIS PESARO-PONTEDERA

Sky Sport 257 e NOW

PINETO-PIANESE

Sky Sport 258 e NOW