Calciomercato, tutte le trattative del 18 giugno

ECCO COSA È SUCCESSO DOMENICA

L'Inter continua a puntare Radja Nainggolan. Previsto un nuovo incontro con la Roma, trattativa che può entrare nel vivo: i giallorossi vogliono più cash e non tante contropartite. Roma al centro del mercato anche per quanto riguarda il nodo-portiere: il Real sogna il brasiliano ed è pronto a formulare una offerta importante, trattativa che andrà avanti alla ricerca di una intesa. "La Juventus sarebbe la squadra ideale, perfetta per lui. A Torino, in una grande società prestigiosa e plurititolata come quella bianconera che da anni domina la scena, avrebbe la possibilità di crescere e migliorare ancora sino ad arrivare alla piena maturità. Dopo tre stagioni a Roma, Sergej conosce alla perfezione il campionato italiano e se dovesse conquistare la Coppa più prestigiosa, Sergej potrebbe anche ambire al Pallone d'Oro. Non c'è giorno in cui i media di tutta Europa non parlino di lui. Ma posso garantire che mantiene i piedi ben piantati per terra e non si lascia condizionare dal canto delle sirene". Queste le parole del papà di Serge Milinkovic-Savic, che ha consigliato la Juve in un'intervista a Tuttosport. Capitolo Milan, il ds Mirabelli ha parlato del mercato rossonero: “Faremo un mercato attento e contenuto nel rispetto delle regole. Ci sono tanti giocatori nel mirino di club ma faremo in modo che questi rimangano al Milan. Abbiamo la squadra più giovane d’Italia, un patrimonio che dobbiamo continuare a rinforzare per portare il Milan più in alto possibile. Fare nomi ora è superfluo, è illudere i nostri tifosi. Noi attendiamo i paletti della UEFA se ci saranno, poi sappiamo di fare un mercato non folle ma di aggiustamento alla nostra rosa. Fellaini o Ceballos? Sono tutti ottimi giocatori però, così come anche ne abbiamo noi ottimi. Noi dobbiamo stare attenti a non fare false promesse per non illudere nessuno e fare le cose che possiamo fare. Siamo tranquilli. Abbiamo una proprietà che, anche in questo caso, il nostro presidente meriterebbe più rispetto perché ha sempre rispettato i suoi impegni”. A Cagliari attendono Srna dopo il sì di sabato sera: inizia la settimana che porterà all'ufficializzazione dell'accordo annuale col croato ex Shakhtar Donetsk. A Bologna si lavora per Santander, paraguaiano classe 1991: obiettivo regalare a Inzaghi i giusti rinforzi.