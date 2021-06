Crotone, il presidente Vrenna: "Simy e Messias? Prima faremo qualcosa in entrata"

Di solito si dice che prima si vende e poi si acquista. Il presidente del Crotone, Vrenna, però ha intenzione di agire in maniera diversa. Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Gianni Vrenna ha parlato così di Simy e Messias: "Su entrambi ci sono dei club italiani molto importanti,ma penso che faremo prima qualcosa in entrata, non possiamo restare ancorati a questi due nomi.Siamo sempre vigili sul mercato e pronti a cogliere al volo l’occasione qualora si presentasse. Dobbiamo completare la difesa, cerchiamo degli esterni e anche qualcuno per l’attacco, insomma abbiamo un bel da fare".