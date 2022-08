Nella goleada del Paris Saint Germain contro il Lille (1-7), Kylian Mbappé ha segnato il primo gol della partita dopo 8,3 secondi dal calcio d'inizio, la rete più veloce della storia della Ligue1 dal 2006/07 (dati Opta). Di seguito, i primi 5 gol più rapidi per ognuno dei principali campionati europei: in Italia il nuovo record è stato fissato quasi due anni fa, in Spagna c'è invece il più longevo, imbattuto da quasi 15 anni